Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde neler yapılması gerektiğine dair tatbikat düzenledi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerinde neler yapılması gerektiğine dair tatbikat düzenledi.

AKUT Ankara ekipleri, deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikat çerçevesinde ilk olarak arama kurtarma ekibinin sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından Ankara’da olay yeri olarak belirlenen bir enkaz alanına geçildi ve alan değerlendirilmesinden sonra yapı denetim mühendisleri tarafından enkaz değerlendirmesi yapıldı. Emniyetçilerin tatbikat alanında tehlike tespitini yapmasının ardından alan şeritlerle kapatıldı ve toplanma alanları tespit edildi. Daha sonra, enkaz alanında kaba aramalara başlandı. Yapılan incelemeler ardından belirli yerlere dinleme cihazları yerleştirildi. ‘Bizi duyuyorsan vurmaya devam et’ anonsu ile enkaz altında kalan kazazedenin noktasal yeri tespit edildi. Tespitin ardından olay yerine arama kurtarma ekipleri çağırıldı. Gelen ekip, tespit edilen bölgede delik açarak, bir kamera sistemi ile kazazedenin sağlık durumunu öğrendikten sonra halat yardımıyla kazazedeyi kurtardı.

"Deprem anında neler yaptığımızın tatbikatını yapıyoruz"

AKUT Ankara Ekibi Lider Yardımcısı Ergün Kayaaslan, deprem anında neler yaptıklarından ve tatbikat sürecinden bahsederek, "Deprem anında neler yaptığımızın tatbikatını yapıyoruz. Burada yeni arkadaşlarımız var. Onlar da gözlemci olarak katılıyorlar. Ayrıntılarını öğreniyorlar bizden. Deprem anında bir ihbar geliyor. Bu ihbar üzerine olay yerine intikal edip enkazın güvenli bir yerinden enkaza yaklaşıyoruz. Gaz kaçağı var mı onun tespitini yapıyoruz. Dinleme cihazıyla kazazedenin noktasal yerini tespit ediyoruz. Yanlış bir yerden giriş yaparsak vaktimizi boşa harcamış oluruz. O yüzden kazazedenin yerini tespit edip bu alandan kazazedelere ulaşıp yaralıyı çıkartmaya çalışacağız. Yani buradaki amacımız da bir eğitim, bir tatbikat. İşlerimizi unutmamak için sürekli tekrar yapmamız gerekiyor. O yüzden enkaz bulduğumuz yerlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"Kazazedenin yerinin tespitini sağlamak amacıyla kamera için bir delik açacağız"

Kazazedenin enkaz altından nasıl kurtarıldığını anlatan AKUT Ankara Arama Kurtarma Ekip lideri Serkan Uysal ise şöyle devam etti:

"Şimdi bir ihbar geldi bize, bir teknik dinleme yapıldı. Kazazedenin yerinin tespitini sağlamak amacıyla kamera için bir delik açacağız. Delikten kamerayı sarkıtıp kazazedenin yerini belirledikten sonra çalışmamıza başlayacağız. Bizim kamera çapında bir malzememiz var. Sesin geldiği yerden delim işlemi yapacağız. Daha sonra kameramızı aşağıya salacağız ve kazazedenin durumuna göre, temiz kapak veya kirli kapak açarak kazazedemizi alacağız. Ardından sedyeyle doktorumuza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Deprem sonrası arama kurtarma tatbikatları gün boyu farklı alanlarda devam edecek.