Çeşme Kent Konseyi Kadın Meclisi ve AKUT Yarımada ekibi tarafından ortaklaşa düzenlenen "İlçemizi Afetlere Hazırlayalım" semineri, geniş katılımla gerçekleştirildi. Afet bilincini artırmayı amaçlayan seminerde, özellikle deprem ve yangın gibi bölgesel risklere karşı alınması gereken önlemler ele alındı.

AKUT Yarımada ekibinin verdiği seminere Kadın Meclisi üyeleri ve çok sayıda Çeşmeli katıldı. Eğitimde, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemi vurgulanırken, afet anında doğru müdahale yöntemleri, güvenli tahliye planları ve ilk yardım uygulamaları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Çeşme’yi afetlere karşı daha dayanıklı hale getirme kararı

Seminerin ardından düzenlenen toplantıda, Çeşme’nin afetlere karşı daha dirençli hale getirilmesi için AKUT Yarımada ekibiyle etkin iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Bu kapsamda: Yeni eğitim programları hazırlanacak,

Bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek, Deprem ve yangın gibi afetlere karşı özel projeler hayata geçirilecek, Belediye ile ortak çalışmalar yürütülecek.

Yetkililer, bu projelerin aşamalı olarak uygulanacağını ve halkın afet bilinci konusunda daha donanımlı hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu tür eğitim ve iş birliklerinin, Çeşme halkının afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.