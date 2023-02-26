Bodrum Belediyesi deprem bölgesinden dönen AKUT Bodrum ekibini ağırladı. Ekip, Başkan Aras’a, AKUT’a verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi deprem bölgesinden dönen AKUT Bodrum ekibini ağırladı. Ekip, Başkan Aras’a, AKUT’a verdikleri destekler dolayısıyla teşekkür etti.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Operasyon Merkezi ekibi, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ziyarette bulunarak Bodrum Sağlık Vakfı öğrencilerinin el emeği ile yapmış olduğu seramikten plaketi hediye etti. Ziyarete AKUT Bodrum Ekip Lideri Zülüf Şeyda Yücel ile AKUT Bodrum gönüllüleri katıldı.

Bodrum Belediyesi Toplantı Salonu’nda bir araya gelen AKUT Bodrum ekibi ve Başkan Aras, toplantıda afet durumundan önce hazırlıkların tamamlanması ve afet durumlarında yapılacak olan çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini vurguladı. Deprem, arama kurtarma eğitimleri, yangında ilk müdahaleler gibi eğitimlerin bir an önce verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli felaketin yaşandığı deprem bölgesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarını anlatan AKUT Bodrum ekibi, deprem bölgesinde yaşananları Başkan Ahmet Aras’a aktardı. AKUT Bodrum ekibi, Bodrum Belediyesi’nin verdiği desteği her zaman hissettiklerini ifade ederken afet durumlarında malzeme ve teçhizatta ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti. Başkan Aras, ekibin ihtiyacı olan sırt çantası, uyku tulumu ve mat malzemelerinin temini için ilgili birime talimat verirken malzemelerin alımı ile ilgili destek vereceklerini söyledi.

Toplantıda AKUT ekibi, Bodrum Belediyesi’nin tüm personeline eğitim semineri vermek istediklerini söylerken Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde belediye personeline “Afet Bilinçlendirme Semineri” yapılması kararlaştırıldı.

Dernek, talep eden gönüllülere “Hayat Kurtarmak İçin AKUT Yeni Gönüllülerini Bekliyor” sloganı ile 7 Mart 2023 Salı günü 19.30’da Konacık Gaz Deresi Caddesi’ndeki AKUT Bodrum Merkezi’nde depremde yapılacaklar ile ilgili olarak gerekli eğitimleri verecek.