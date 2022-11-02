Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kalçasında kırık ve bacaklarında ezilmeler olan Çelebi’nin tedavisine devam edildiği belirtildi.

Polis ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Polis ekip aracı ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Olay, Tunceli’nin Hozat ilçesine bağlı Karabakır köyünde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 65 yaşındaki Gülabi Çelebi, aküsünü değiştirmek istediği traktörün bir anda hareket etmesiyle aracın altında kaldı. Traktörün bacaklarının üzerinden geçmesi sonucu yaralanan vatandaşı gören köylüler, durumu 112, Hozat İtfaiyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi. Köye giden 112 ekipleri, yaralı adama olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla talihsiz adamı Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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