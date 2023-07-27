Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayıp ve kaçakla mücadele çerçevesinde akustik dinleme işlemiyle 1 milyon 100 bin metreküp içme suyun geri kazanımını sağladı.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kuraklığa karşı tedbir alırken kayıp-kaçak ile mücadeleye devam ediyor.

Veri Tabanlı İzleme Sistemi Merkezi (DİSKİ SCADA) Kayıp-Kaçak Şube Müdürlüğü, Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde düzenli olarak akustik dinleme işlemleri ile içme suyunu koruma altına alıyor.

Bu çerçevede 16 personel, 4 ilçede aktif olarak akustik dinleme işlemi sayesinde yüzeye çıkmayan içme suyu arızaları tespit edilip kısa sürede onarımı yapıyor.

Kuraklıkla ve kayıp-kaçakla mücadelede çalışmalarını hızlandıran DİSKİ ekipleri akustik dinlemeyle 2023’te yüzeye çıkmayan 750 içme suyu arızasını onardı. Akustik dinlemeyle yapılan çalışma sayesinde 1 milyon 100 bin metreküp içme suyunun geri kazanımı sağlandı.

Yaptıkları çalışmayla suyu koruduklarını belirten DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Akustik cihazlarla yapılan dinlemeler birçok avantaj sağlıyor. En önemlisi harita yardımıyla yapılan tespit sayesinde gereksiz kazılar yapılmıyor. Sonuçta yapılan kazıların belirli bir maliyetinin olduğu unutulmamalıdır. Aynı zamanda yer altı radar cihazları ile yapılan tespit sonucu yeraltında bulunan başka kurumlara ait hatlar da (doğal gaz, telekom, elektrik gibi) zarar görmüyor. Ayrıca cihazlar ile yapılan noktasal tespitler, beraberinde zaman açısından da önemli avantajlar barındırıyor. Fiziki kaçaklar son teknoloji yeni nesil cihazlar vasıtasıyla dakikalar içinde tespit yapmaya imkân tanıyor" dedi.