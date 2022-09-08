Çarşamba Belediyesi tarafından 88 ayrı ihtiyaç sahibine verilecek akülü engelli araçları, sahiplerine verilmek üzere yola çıktı.

Çarşamba Belediyesi tarafından 88 ayrı ihtiyaç sahibine verilecek akülü engelli araçları, sahiplerine verilmek üzere yola çıktı.

Çarşamba Belediyesi’nce 88 ayrı yaşama iz bırakmak için “Çarşamba’da Biriz, Birlikte Güçlüyüz” temalı akülü araç teslim gecesinde, sevilen sanatçı Koray Avcı sevenleriyle buluşacak. 18 Eylül Pazar akşamı saat 20.30’da Abdullah Paşa Meydanı’nda gerçekleşecek konserde, Çarşamba Belediyesi onlarca engelli vatandaşın yaşamına dokunarak, hayatlarında bir iz bırakacak.

Çarşamba’da biriz, birlikte güçlüyüz diyerek böyle bir gece organize ettiklerini vurgulayan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Hollandalı iş insanı Ron Gezelle’nin bağışladığı 88 akülü aracın, vatandaşlara ulaşmak için Hollanda’dan yola çıktığını belirtti. Başkan Doğan ayrıca şunları söyledi:

“Biz, Çarşambamızda her bir hemşehrimizin yaşamına dokunabilmek, hayatlarında bir iz bırakabilmek adına göreve geldiğimiz günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için yüzü gülen bir hemşehrimizle sohbet etmek, bir kardeşimizin derdine ortak olup çözüm bulmak, sevinciyle sevinmek, üzüntüsüyle üzülmek çok önemli. Çarşamba’da biriz, birlikte güçlüyüz diyerek böyle bir gece organize ettik. 88 engelli kardeşimize, Hollandalı iş insanı Ron Gezelle tarafından bağışlanan akülü araçları teslim etmiş olacağız. Koray Avcı konseri ile değerli hemşehrilerimiz bu güzel geceye tanıklık etmiş olacaklar. Akülü araçlarımız Hollanda’dan yola çıktı, yakın zamanda Çarşamba’mızda olacak. 18 Eylül Pazar akşamı, 20.30’da Abdullah Paşa Meydanı’mızda akülü araçları sahiplerine teslim ederek müzik dolu bir gece yaşayacağız. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz.”