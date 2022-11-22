Kocaeli’nin Gebze ilçesinde araçların akülerini çalan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde araçların akülerini çalan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Siirt’te yol ortasında kadına şiddet kamerada Siirt’te yol ortasında kadına şiddet kamerada

Gebze’de vatandaşların park halindeki araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalarda şüpheli 2 şahıs belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İ.H.A. ve D.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.