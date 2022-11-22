Gebze’de vatandaşların park halindeki araçların akülerinin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalarda şüpheli 2 şahıs belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonla İ.H.A. ve D.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

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