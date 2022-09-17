Sarıyer ve Sancaktepe’de otomobillerin aküsünü çalan 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer ve Sancaktepe’de otomobillerin aküsünü çalan 5 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe ve Sarıyer’de "Otodan Hırsızlık" ve “Mala Zarar Verme” suçları ile ilgili ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. İhbar üzerine Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi’ne giden ekipler, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şüpheli iki şahsın hırsızlığın gerçekleştiği araç çevresinde bir süre oyalandıkları ve araçtan aküyü söktükten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Şüphelilerin H.Y. ve Ş.İ. olduğu tespit edildi. H.Y. ve Ş.İ. isimli şüpheli şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Çalınan aküler ise Ş.İ. isimli şüpheli şahıs ile beraber ele geçirildi. Öte yandan Sancaktepe Yenidoğan Mahallesinde de park halindeki araçlardan akü çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Çalışmalar çerçevesinde çevrede bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelenerek, inceleme sonucunda şüpheli şahsın aynı mahallede ikamet ettiği tespit edildi. M.K. ve S.K. isimli şahıslar ve C.B. isimli kadın aküleri bir ticari araca yüklediği esnada ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üstünden 4,94 gr eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın 2 adet aküyü A.Y. isimli şahsa sattığı, 4 adet aküyü ise satmak üzere olduğu öğrenildi. A.Y. isimli şahıs da polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haklarında “Otodan Hırsızlık”, “Mala Zarar Verme” ve “Suç Eşyasını Satın Alma” suçlarından haklarında adli işlem başlatılan şüpheli 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.