Türkiye ve Akdeniz Bölgesi’nin en etkin ve önemli turizm STK’larından biri olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) yeni yönetimi belli oldu. Tek listenin yer aldığı Olağan Genel Kurulda Kaan Kaşif Kavaloğlu liderliğindeki liste AKTOB’un yönetimini üstlendi.

Türkiye ve Akdeniz Bölgesi’nin en etkin ve önemli turizm STK’larından biri olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) yeni yönetimi belli oldu. Tek listenin yer aldığı Olağan Genel Kurulda Kaan Kaşif Kavaloğlu liderliğindeki liste AKTOB’un yönetimini üstlendi.

Antalya ve bölgesinde konaklama tesislerinin çatı örgütü Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) Olağan Genel Kurulu, Antalya-Kundu’daki Limak Lara Deluxe Hotel’de gerçekleştirildi.

Üyelerden büyük ilgi

Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, AKTOB’un önceki dönem başkanları ve AKTOB üyelerinin katılım gösterdiği AKTOB Olağan Genel Kurulu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Olağan Genel Kurul’un Divan Kurulu Osman Ayık, Ahmet Barut ve Yusuf Hacısüleyman’dan oluştu. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı’nın konuşması sonrasında 2020-2021-2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporları okunarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Seçime tek liste ile gidildi

AKTOB Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimleri’ne Kaan Kaşif Kavaloğlu’nun liderliğini yaptığı liste ile girildi. Yapılan oylama sonunda oy çokluğu ile Kaan Kaşif Kavaloğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 3 yıllığına AKTOB’un yönetimini üstlendi.

"Turizmde biriz ve dirayetliyiz"

Seçim sonrasında bir açıklama yapan AKTOB’un yeni Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Tüm üyelere yüksek oranda katılım ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Son yıllarda yaşanan kriz ve zor dönemlerin sektörümüze şöyle bir faydası oldu; tüm Türkiye turizmin değerini kavradı. Bu krizlerle perçinlendik ve tüm dünyaya ve ülkemize varlığımızı kabul ettirdik. Turizmde biriz ve dirayetliyiz! Şunu biliyoruz ki turizmsiz bir Türkiye, Türkiye ve Antalya’sız bir dünya turizmi olamaz" dedi.

"Öncü olmaya devam edeceğiz"

AKTOB’un önceki dönem başkanları ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür eden Kavaloğlu, "Devraldığımız bu bayrağı daha da yukarıya taşımak için yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yaparak Antalya ve Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz bir aileyiz. Bu aile Türkiye turizmine örnek ve öncü olmaya devam edecek" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında bir araya gelen iki dönem AKTOB Başkanlığı yapan Erkan Yağcı, AKTOB’un yeni Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu’na başarılar diledi.

AKTOB’un Yönetim Kurulu Üyeleri; Kaşif Kavaloğlu, Ece Tonbul, Selçuk Akıltopu, Mehmet Tümbül, Ramazan Kara, Zafer Alkaya, Murat Kalaycı, Hasan Ali Ceylan, Ahmet Çevik, İbrahim Yaşar, Mehmet Ali Karamancı, Nihat Vural, Tolga Kilit, Burak Bayaz, Fatih Caner olurken, Denetim Kurulu Üyeleri ise , Süleyman Güneş, Ülkay Atmaca ve Ali Şahin’den oluştu.