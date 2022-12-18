AKTOB Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kaşif Kavaloğlu 25 Aralık’ta gerçekleşecek seçimlerde TGA Yönetim Kurulu’na aday olduğunu açıkladı. Antalya’nın turizmden hak ettiği değeri alması gerektiğini vurgulayan Kavaloğlu, sektörde potansiyelin artması hedefiyle herkesi Antalya turizmi için taraf olmaya davet etti

AKTOB Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kaşif Kavaloğlu 25 Aralık’ta gerçekleşecek seçimlerde TGA Yönetim Kurulu’na aday olduğunu açıkladı. Antalya’nın turizmden hak ettiği değeri alması gerektiğini vurgulayan Kavaloğlu, sektörde potansiyelin artması hedefiyle herkesi Antalya turizmi için taraf olmaya davet etti

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi olan Kaan Kavaloğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu üyeliğine adaylığını açıkladı.

"TGA yönetim kurulu üyeliğine adayım"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada; “Birliğimiz temsilcisi olarak, Türkiye turizminin en önemli kurumlarından olan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA)’da görev almak benim için onur olacaktır. Gerek Akdeniz Bölgesi’nin en güçlü turizm birliği AKTOB içinde, gerekse Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi olarak edindiğim birikim, deneyim ve vizyonun TGA çalışmalarında, Türkiye turizminin geliştirilmesinde faydalı olacağına olan inancımla adaylığımı ilan etmiş bulunuyorum” dedi.

"Olmazsa olmazımız turizmde bir olmaktır"

“Turizmde biriz ve dirayetliyiz” felsefesiyle, Antalya’nın ve Türkiye’nin tanıtımına katkı sunan turizmcilerle yola çıktığını kaydeden Kavaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Her birimiz TGA’ya yasalara ve mevzuata uygun olarak Akdeniz ve Antalya turizmi adına payımızı ödüyoruz. Bölgemizi en iyi şekilde temsil edecek olup gelin birlik olalım yönetimde tek ses olup, ödediğimiz payların amacına uygun olarak daha fazla turizme katma değer sağlaması adına taraf olalım. İşte bu nedenledir ki; 25 Aralık 2022 tarihinde olan TGA Yönetim Kurulu Üyeliği seçimleri için oy kullanma yetkisi olan otelcilerimizi, oyunu kullanmaya davet ediyorum”