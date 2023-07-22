VAN (İHA) – Van’da bu yıl 2’ncisi düzenlediği ‘Van Denizi Yüzme Festivali’ çerçevesinde

Erciş’te mola veren aktivistler, ‘Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın, Erciş il olsun sloganı attı’

Van Gölü’nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen ‘Van Denizi Yüzme Festivali’ 3. gününde Erciş’te devam etti. Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen ve Van Gölü Aktivistleri Derneği’nin desteklediği festival için İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Adana, İzmir Bitlis ve Van’dan yaklaşık 200 sporcu ve doğasever katıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi ile çevre belediyelerin destek verdiği ve 5 gün sürecek olan Edremit’te başlayan 2. Van Denizi Yüzme Festivali’nin 3. gününde Erciş’te mola veren aktivistleri Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve Erciş Belediyesi personeli sahil yolu Devlet Bahçeli Millet Bahçesinde karşılayarak ikramda bulundular.

Burada bir açıklama yapan Van Gölü Aktivistleri Dernek Başkanı Erdoğan Özel, “2. Van Denizi Yüzme Festivali’nde üçüncü gününde şu anda Erciş’teyiz. Erciş Devlet Bahçeli Millet bahçesindeyiz. Beş gün sürecek olan festivalimiz çok güzel geçiyor. Çarpanak Adası, Adır Adası’nda yüzmelerimizi yaptık. Bugün Muradiye Şelalesi’nde de yüzdük. Erciş sahiline geldik. Erciş sahilinde millet bahçesinde şuan mavi Van Gölü’nü izliyoruz ve dinleniyoruz. Bu maviliği herkesin görmesini istiyoruz. Burada bize güzel bir sürpriz yapıldı. Erciş Belediyesi ve Kaymakamlığı misafirlerimize bir ikramda bulundular. Gelip bilgilendirmeleri de yaptılar. Gerçekten güzel bir de park yapmışlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu eşsiz doğa güzelliği şu anda bize sadece bir emanet biz bu anlamda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu güzelliğimizin yok olmaması namına bizlerin iyi bakması gerekiyor ve kirletmemesi gerekiyor. Bu anlamdaki sloganımızda Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın. Bu etkinliğe, bu festivale katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği himayesinde çevre ilçelerin belediye başkanlarına ve katkı sunan herkese de teşekkür ediyoruz. Sporcularımızdan da ayaklarına, yüreklerine ve kulaçlarına sağlık” dedi.

“Erciş il olsun”

Van Gölü etrafında şu anda mevcut iki ilin Van ve Bitlis’in olduğunu ifade eden Özal, “Biz bu illerin sayılarının artmasını istiyoruz. Erciş’in özellikle il olmasını Erciş’ten seslenerek istiyoruz. Erciş il olsun, il olunca kendi bünyesinde daha da büyüyecektir. Van Gölü’ndeki il ve ilçe sayıları arttıkça biz gölümüze daha da iyi bakacağız. Bir sebeple biz destek vereceğiz. Van Gölü’müze iyi bakmaları şartıyla Erciş il olsun” diye konuştu.

Erciş’te mola veren aktivistler, millet bahçesinden Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın ve Erciş il olsun sloganları attılar. Doğaseverler ve sporcuların Erciş’te ki molanın ardından Van Büyükşehir Belediyesinin otobüsleriyle Tatvan’a doğru hareket etti. Van Gölü’ndeki adalarda ve Nemrut Krater Gölü’nde düzenlenecek 2. Van Denizi Yüzme Festival 23 Temmuz’da Akdamar adasında son bulacak.