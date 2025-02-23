Bitlis Adilcevaz ilçesinde bir araya gelen aktivistler, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Bitlis Temsilciliği ile Adilcevaz Aydınlar Beldesi’ndeki vatandaşlar, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Bitlis Temsilcisi Orhan Emen ile dernek üyeleri, yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine yem bıraktı. Son bir haftadır kış şartlarının çok çetin geçtiğini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Emen, " Aydınlar beldemizdeki halkımızla birlikte Süphan Dağı’nın eteklerine her sene olduğu gibi bu sene de yem bırakıyoruz. Bu sene gerçekten birkaç gündür aşırı yağışlar oldu. Doğadaki hayvanlar açlıktan telef olmasın diye doğaya yem bıraktık. Bölgemizdeki insanlar ve sivil toplum kuruluşları da bizleri örnek alarak doğaya yem bırakırlar" dedi.