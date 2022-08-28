Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, hayatını kaybeden dağcı Tarık Bünyamin Kaya’nın anısına 4058 rakımlı Süphan Dağına tırmandılar.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, hayatını kaybeden dağcı Tarık Bünyamin Kaya’nın anısına 4058 rakımlı Süphan Dağına tırmandılar.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, ölen dağcı Tarık Bünyamin Kaya’nın anısına Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4058 rakımlı Türkiye’nin en yüksek 3’üncü dağı olan Süphan Dağı’na tırmanış düzenledi.

Tırmanışla ilgili bilgi veren Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan Tarık Bünyamin Kaya’nın anısına 4058 rakımlı Türkiye’nin en yüksek 3’üncü dağı olan Süphan Dağı’na tırmanış gerçekleştirdik. 11. kez yaptığımız Süphan Dağı zirve tırmanışında yol arkadaşımız, üyemiz, çalışmalarımızda yer alan ve aynı zamanda Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan Tarık Bünyamin Kaya’yı rahmetle anıyoruz. Bundan sonraki Süphan Dağı tırmanışlarımızı Tarık Bünyamin Kaya anısına yapacağız ve adını yaşatacağız" dedi.