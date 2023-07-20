Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Aktif Yaşlı Merkezi üyeleri özel bir sergiyle becerilerini sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Merkezi, 65 yaş üstü bireylerin sosyal yaşamda aktif rol almaları ve kendilerini geliştirmelerini destek olmaya devam ediyor. Sanatın yaşam kalitesine olan olumlu katkısına dikkat çeken aktif yaşlı merkezi üyeleri önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Merkezden hizmet alan 65 yaş üstü bireylerin resimlerinin yer aldığı Resim Grup Sergisi ANSAN’da açıldı. 18-22 Temmuz tarihleri arasında açık kalacak özel sergi sanatseverler tarafından da beğeni aldı.

"50 resim sergileniyor"

Sergide, her türden resmin yer aldığı geniş bir koleksiyon bulunuyor. Renkli suluboya tablolarından, dikkat çekici yağlı boya eserlere, farklı tekniklerde yapılan eserler, yaşlı bireylerin hayata bakış açısı ve tecrübelerini yansıtıyor. Aktif Yaşlı Merkezi’nde gönüllü ders veren eğitmen Çetin Çiğdem önderliğinde performanslarını sergileyen 65 yaş üstü bireyler yeteneklerini sergiliyor. 50 adet resmin yer aldığı sergi sanatın yaşamın her evresinde önemli bir role sahip olduğunu kanıtlıyor.