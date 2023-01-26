Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’ndeki 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi’ndeki 65 yaş üstü kişilerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği Korosu Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan Aktif Yaşlı Merkezi’nde 65 yaş üstü kişilere spor, fizik tedavi, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Aktif Yaşlı Merkezi üyeleri burada edindikleri becerileri düzenledikleri etkinliklerle Antalyalılarla buluşturuyor. Merkezde düzenlenen müzik eğitimlerine katılan 65 yaş üstü kişilerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu, Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verdi.

TSM Eğitmeni İsmail Elmas yönetimindeki koro hicaz, muhayyer, nihavent ve uşşak makamında eserler seslendirdi. İzleyenler de koroya eşlik ederek, keyifli dakikalar geçirdi. Ayrıca Aktif Yaşlı Merkezi üyeleri ilçelerde de konser vererek, sanat adına

yaptıkları çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırma imkanı bulacak.