Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Aktaş, “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Gemlik Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Aktaş, “Üzerimize düşen ne varsa yapacağız” dedi.

GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, Meclis Başkanı Mehmet Anar, Yönetim Kurulu başkanvekilleri Alpaslan Eker ile Fatih Ayvaz ve Genel Sekreter Emre Gemicioğlu tarafından karşılanan Alinur Aktaş’a AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve AK Parti ilçe başkanı Şamil Yiğit eşlik etti.

Gemlik Ticaret ve Sanayi odası başkanı Hasan Hamaloğlu, göreve geldikleri andan itibaren çok hızlı aksiyon alarak, yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte çeşitli alanlarda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "ancak gerek ilçemiz gerekse bölgemiz için önemli olan zeytinin başkentine yaraşır bir zeytin işleme merkezi konusunda mutabakata vardık.Bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak bizlere vermiş olduğunuz destek için teşekkür ediyoruz. Ticaret Borsamız ile fikir alışverişinde bulunarak birlikte hareket ediyoruz. En kısa sürede birlikte bir kooperatif kurarak çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı

Ziyarette yer alan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve ilçe başkanı Şamil Yiğit’te çalışmalara destek sözü verdiler.