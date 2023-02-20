DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve ulaşım sorunu sebebi ile turist ağırlayamayan Aktaş şelalesinin yolu asfaltlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan ve ulaşım sorunu sebebi ile turist ağırlayamayan Aktaş şelalesinin yolu asfaltlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.

Akçakoca ilçesinde yer alan, doğası ve çevresindeki zengin bitki örtüsü ile dikkat çeken Aktaş şelalesine ulaşım artık kolaylaştı. Daha önce yolu olmaması sebebi ile tercih edilmeyen Aktaş Şelalesi, Vali Cevdet Atay’ın girişimleri ile asfaltlandı. 50 metre yükseklikten dökülen ve yosun kaplı kayaların bulunduğu alandan dökülen şelale ayrıca Aktaş vadisinin de içinde yer alıyor. Düzce’nin turistik alanlarının ulaşımı konusunda Düzce İl Özel idaresi ekiplerinde 3 bin 100 metrelik yolunda asfaltlamalar tamamlanarak vatandaşların kullanımına açıldı.