Düzce’nin Akçakoca ilçesinde bulunan Aktaş şelalesine ulaşımın kolaylaşması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Düzce’nin turistik değerlendirilen Aktaş Şelalesine ulaşımın kolaylaşması için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, geçtiğimiz yıl başlanan ve bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan yürüyüş yolunda ki çalışmaları yerinde inceledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Eko turizm alanı ve yürüyüş parkuru projesinde yapılan çalışmalar devam ederken, çalışmaların sona ermesi ile birlikte Aktaş şelalesine ulaşımın rahatlaması bekleniyor.