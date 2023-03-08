Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla görev yapan kadın personellerle toplantı salonunda bir araya geldi. Aktaş, kadın personellerin gününü kutlayarak pasta kesimi yapıldı.

Günün önemine binaen İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş yaptığı konuşmada “ Öncelikle 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 10 İlimizi derinden etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Toplumun yapı taşı ailede eş ve anne olmanın sorumluluğu yanında Türk Polis Teşkilatının şerefli bir mensubu olmanın da omuzlarınıza yüklediği manidar ama kutsal bir yük var. Sizlerin kıymetini sadece 8 Martlarda, ya da Anneler gününde hatırlamak bizlere yakışmaz. Çünkü bizler ’cennet annelerin ayakları altındadır’ akidesine teslim olmuş inançlı, imanlı insanlarız. Yılın her günü her saati velhasıl hayat boyu annelerimizi, eşlerimizi, hanımefendileri baş tacı ederek onlara hak ettikleri değeri, sevgiyi ve saygıyı somut bir şekilde göstermeliyiz. Bu vesileyle başta aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutluyorum” dedi.