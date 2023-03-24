Denizli’nin Buldan ilçesinde bölgenin tarım alanlarının sulanmasında kullanılması için inşa edilen Aktaş Göledi, son yağmur yağışıyla birlikte doluluk oranına yaklaştı.

Buldan ilçesinde bağlı Aktaş Mahallesi’ndeki bölgenin tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Aktaş Göledi, bu yıl doluluk sınırına ulaştı. Aktaş göledi, kapalı sistemde ve kartlı sayaçlı olarak damlama ile yağmurlama sulama şeklinde su kullanıyor. Geçen yıl açılışı yapılan gölet, Brüt sulama alanı 160 ha, net sulama alanı 140 ha, su kapasitesi 766 hm3 Aktaş ve Buharkent Muratdağı alanlarına sulama sağlıyor. Buharkent ilçesine bağlı Ericek Mahallesi yanında yapılan gölet, Aktaş Mahallesi ile daha alt koddaki bölgelerin topraklarını sulayacak.

Bu yıl yaz aylarında tam randımanlı su verilmesi düşünülen toprakların suya kavuşması ile verim artacak, çiftçilerin gelirleri de ayni oranda artacak. Meyvecilikte elma, daha alt kodlarda zeytin ve incir, sebzede de özellikle domates ve çilek üretimi ile bilinen bölgenin cazibe merkezi olması bekleniyor.