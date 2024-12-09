Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini artıran soğuk hava, Ardahan’daki dere ve nehirlerin yanı sıra Aktaş Gölü’nün de donmasına sebep oldu.

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan’da Kura Nehri, Aktaş Gölü ile birlikte tüm akarsu ve göller dondu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altına kadar indiği Ardahan’da, Kura Nehri’nden sonra Aktaş Gölü tamamen dondu.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde bir süre önce etkili olan kar yağışının ardından başlayan ve sıfırın altındaki hava sıcaklıkları nedeniyle bölgenin en soğuk ili olan Ardahan’da, sıcaklık gece saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü.

Ardahan’ın Çıldır ilçe sınırında bulunan, Türkiye ile Gürcistan’ın ortak sınırında yer alan Aktaş Gölü ise tamamen dondu. Aktaş Gölü’nün Çıldır Gölü’nün gölgesinde kaldığını söyleyen köy muhtarı Serkan Akgün, önceki yıllarda göl üzerinde farklı etkinliklerin yapıldığını söyledi. Akgün, "Aktaş Gölü’nün geçen yıllara oranla 15-20 gün erken dondu. Son günlerde etkili olan soğuklarla birlikte Aktaş Gölü tamamen dondu. Çıldır Gölü’ndense Aktaş Gölü’nün doğal güzelliği daha ön planda. Ama sürekli gündeme gelmediği için ilgi çekmiyor" dedi.