Ankara Ticaret Odası (ATO), aktarlığı meslek olarak belgelendiren çalışmalarının ardından, mesleki yetkinlikleri de "ulusal yeterlilik” çalışmalarıyla belgelendirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), aktarlığı meslek olarak belgelendiren çalışmalarının ardından, mesleki yetkinlikleri de "ulusal yeterlilik” çalışmalarıyla belgelendirdi.

ATO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik” hazırlık süreci hakkında bilgi verildi. Daha önce gerçekleştirdiği çalışmalarla “Aktar Seviye 5 Meslek Standardı” çalışmalarını gerçekleştiren ATO’nun; mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı"nın hazırlanmaya başladığı hatırlatıldı.

ATO’nun 23 No’lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği ve sektör temsilcilerinin sürdürdüğü çalışmalarla hazırladığı “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı’nın, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmesi ardından MYK Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelenip, MYK Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Belgeli mesleğe belgeli eğitim

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun çalışmalarıyla “Aktar Meslek Standartı”nın oluşturulduğunu ve aktarlığın belgeli meslek haline geldiğini hatırlattı. Yine ATO’nun çalışmalarıyla “Aktar Ulusal Yeterlilik” belgesinin hazırlandığını belirten Baran, “Aktarlık mesleği artık sadece sözlü kültürle değil, yazılı belgelerle de yeni nesillere aktarılacak. ‘Söz uçar yazı kalır’ sözünde ifade edildiği gibi mesleki bilgilerin unutulmasının önüne geçilmiş, yeterlilikler yazılı bir şekilde mesleğe yeni girenlere aktarılabilir hale gelmiş oldu. Böylece mesleğin yeterliliklerinin belirlenmesi ile sektörü geliştirirken, sektörün istihdam etme gücünü de etkileyecek” dedi.