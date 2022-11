Aksaray’da hava sıcaklıklarının birden düşmesi ve soğuk havanın etkisini göstermesi ile vatandaşlar aktarların yolunu tutarken, aktarların bu kış soğuk algınlığına karşı tavsiyesi kış çayı oldu.

Aksaray’da hava sıcaklıklarının birden düşmesi ve soğuk havanın etkisini göstermesi ile vatandaşlar aktarların yolunu tutarken, aktarların bu kış soğuk algınlığına karşı tavsiyesi kış çayı oldu.

Geçen yıl son zamanların en soğuk kış mevsimini yaşayan Aksaray’da hafta başında sıcakların birden düşmesi ve soğuk havanın etkisini göstermesi ile birlikte grip, nezle, soğuk algınlığı ve vücut kırgınlığı rahatsızlığı çeken vatandaşlar aktarların yolunu tuttu. Birçok ilaçlı tedavinin yanı sıra aktarları tercih eden vatandaşlar, her zaman tercih ettikleri bitkisel ürünlerin yerine bu kez aktarların tavsiyesini dinledi. Aktarlar hava değişimi rahatsızlığı olarak görülen hastalıklara karşı kullanılması için birçok bitki ve bitkisel ürünle harmanlanarak kaynatılan kış çayını tavsiye etti. İçerisinde ıhlamur, hatmi çiçeği, kuşburnu, zencefil, tarçın, karanfil, zerdeçal, papatya ve kızılcık gibi ürünleri barındıran kış çayı vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Aktarlar kış çayını tavsiye ederken, hem çayın yapılışını hem de faydalarını anlattı. Vatandaşlar ise aktarlardan aldıkları tavsiyelerle fayda gördüklerini ve tavsiye ettiklerini belirtti.

Aktar Ramazan Kuruöz (60), “Genelde bu havalarda gelenler böyle nezle, grip, soğuk algınlığı, vücut kırgınlığı bu tip rahatsızlıklardan gelir. En çok soğuk algınlığından dolayı, havalar birden soğumaya başlayınca böyle hazırlıksız yakalanılıyor. Onlara da geldiklerinde tavsiye ettiklerimiz genelde bu kışlık çaylarımızdır. Kış çaylarımızın içerisinde ıhlamur, hatmi çiçeği, kuşburnu, zencefil, tarçın, karanfil, zerdeçal, papatya ve kızılcık bu tip ürünlerden veriyoruz. Bunlar nezleye, gribe, soğuk algınlığına, boğaz ağrısına, bademcik iltihabına falan faydalı, bir de böyle bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yani kış günü en çok satılan ürünler, bir de orman meyveli, kırmızı meyvelerden karışık ürünlerimiz var. Onlar da C vitamini bol olduğu için zaten vatandaşlarımızın en çok kış günü kullanmak istediği şeyler. C vitamini kuşburnunda, alıçta, kızılcıkta, hünnapta, portakal kabuğunda, limon kabuğunda bol olur. Bunlar da çay olarak verilebilir. Nasıl yaparız? Biraz ıhlamur, kuşburnu, alıç, zencefil, tarçın, karanfil, birazcık hatmi çiçeği, birazcık ada çayı, papatya en güzel içecek, kış günü içilecek içeceklerdendir” dedi.

Aktara alışverişe gelen Mesut Duru (46) bitkilerden yüzde yüz fayda gördüğünü belirterek, “Ben bunları hep araştırırım, kendim de uygularım. Hatta karışımı ben böyle hazır almıyorum. Değişik değişik hepsini alıp evde kendim karıştırıp, kaynatıyorum. Ama bunun belli bir oranları var, bu oranları da bilinçli olarak yapmak lazım. Bilinçli yapılmadığı zaman insanın midesine ya da başka yerlere de zarar verebiliyor. Her çeşit çayı bilmeden kullanmamak lazım, her türlü faydası var. Gribi, nezleyi hemen başlar başlamaz kullandığınız zaman faydası var. O özelliği var, onu kendim içerek yaşıyorum. Çocuklarıma da içiriyorum. Bazen inatlaşıyorlar içmiyorlar ama zorla da olsa içiriyorum. Her türlü faydasını gördüm” diye konuştu.