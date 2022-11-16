Bitlis’in Tatvan ilçesinde kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek, gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyenler aktarların yolunu tuttu.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek, gripten ve soğuk algınlığından korunmak isteyenler aktarların yolunu tuttu.

Havaların soğuduğu bugünlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak ve gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini korumak isteyen vatandaşlar aktarlara yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde aktarlardaki yoğunluk artarken, özellikle ıhlamur, kuşburnu, zencefil, karanfil ve tarçın gibi ürünler büyük rağbet görüyor.

“200 gram kuşburnu 17 kilogram portakala eşdeğer”

Konuyla ilgili önerilerde bulunan aktar Rahmi Aygül, “Kış mevsimine girmeden önce tedbirimizi almamız lazım. İlk olarak ayaklarımızı sıcak tutup kalın giyinelim. Çok soğuklardan korunmak için şifalı bitkilerimiz var. Rabbim ülkemize öyle bir zenginlikler vermiş ki tamamıyla elimde doğal bitkiler var. Örneğin 200 gram kadar kuşburnunu 10 dakika kaynattığımız zaman büyükler için bir su bardağı, küçükler için de yarım çay bardağı tüketildiği zaman 17 kilogram portakal ve mandalinaya eşdeğerdir. Öksürüğü keser, solunum yollarını temizler, gelen grip enfeksiyonu kovar” diye konuştu.

“1 bardak ıhlamurun içerisinde 100 çeşit doğal antibiyotik var”

Ihlamurun bugünlerde çok ilgi gördüğünü belirten Aygül, “Ihlamur ise elma veya limon kabuğu ile kaynattığımız zaman günde 2 bardak içebiliriz. Akciğerdeki ve göğüsteki tüm enfeksiyonu temizleyerek rahat nefes alıp vermeyi sağlar. 1 bardak ıhlamurun içerisinde 100 çeşit doğal antibiyotik var. Yörede nar çiçeği diye ifade edilen hibiskusu bir tutam demlediğiniz zaman kırmızı bir şerbet verir. Böbrekte kumu döker, enfeksiyonları temizler, kan ile demir eksikliğini tamamlar, kan yapıcı özelliği vardır ve bağırsakları çalıştırır” dedi.

“Sağlıklı yaşamak esastır”

Hastalıklara karşı sağlıklı yaşamanın esas olduğunu söyleyen Aygül, “Peygamber Efendimiz diyor ki ‘Çörek otu ölüm haricinde her şeye devadır.’ Sabah ve akşam bir çay kaşığı 21 günde tüketildiği zaman beyinden tırnağa kadar ne kadar kılcal damar varsa çalıştırır. Malumunuz kış aylarına da giriyoruz. Kışa girmeden önce hazırlıklarımızı yapalım. Bu tür bitkileri kullandığımız zaman Allah’ın izniyle vücudumuza çok şifası olur. Sağlıklı yaşamak esastır” şeklinde konuştu.

“Her şeyin aşırısı zarar”

Soğuk havalarda kış çaylarının revaçta olduğunu ifade eden Aygül, bitkilerin fazla kullanıldığı takdirde vücutta çeşitli sorunlar oluşturacağını belirterek, “Ihlamur, hibiskus, atom çayları, kuşburnu, ada çayı ve naneyi sık sık satıyoruz. Hazır zencefilli macunlarımız var, onları bu aylarda çok satıyoruz. Özellikle ağırlık ıhlamur, ada çayı, kuşburnu, zencefil, ıhlamur ve zerdeçallarda. İnsanlar günde en az 20 bardak su içmeli. Her şeyin aşırısı insana zarar. Adabına göre bilgili kişinin tarif ettiği şekilde içilirse faydası vardır. Örneğin günde 1 bardak kaynatılmış kuşburnu içelim 2’nci bardağı zarardır. Bitkiyi de ehli yerde taze gölgede kurutulmuş bitkileri kullanmak lazım. Aldığınız bitkiler cam kavanoz içerisinde muhafaza edilmeli ve 5-6 ayda tüketilmelidir. Tüketilmediği takdirde özelliğini kaybeder” dedi.

“Soğuk havalarda daha çok zencefil ve ıhlamur çayını tercih ediyorum”

Bitkisel ürünleri tercih ettiğini söyleyen Bilal Çelik adlı vatandaş ise “Genelde bitkisel tedaviyi tercih ediyorum ama normal ilaç da kullanıyorum. Sarı kantaron kedi otunu aldım ve onun faydasını çok gördüm. İnsanların kimyasal değil de bitkisel yöntemler ile şifa aramasını tercih ederim. Bu aylarda daha çok zencefil ve ıhlamur çayını tercih ediyorum” diye konuştu.