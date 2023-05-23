Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürlüğüne bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Sevda Aktan, depremden etkilenen illerde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere adaptasyon seminerleri düzenlediklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen 2 büyük depremin etkileri yavaş yavaş silinirken, Okan Üniversitesi deprem bölgesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürlüğüne bağlı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Sevda Aktan önderliğinde, deprem sonrasında birçok ilde adaptasyon seminerleri gerçekleştirildi. Depremlerin ardından bulundukları illeri terk edip bölge illerine geçen öğrencilerle buluşan Aktan, depremin öğrenciler üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalıştı.

Okan Üniversitesi aday ilişkiler birimi olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yapılan tercih fuarlarına katıldıklarını belirten Aktan, ’’Öncelikle Maraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen 11 ilin nerdeyse tamamında birçok öğrenci ve ailesi ile buluşmuştuk önceki yıllarda. Depremle birlikte öğrencilerin yanında olmak için hemen sahaya indik ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek çalışmalarında bulunduk. Biliyorsunuz tercihler öğrencilerin sonraki hayatlarını şekillendirecek önemli konuların başında geliyor. Bölgemizde tercih fuarlarına katılım sağlayarak öğrencilerin hayatının en önemli dönüm noktalarından olan meslek tercihlerini yapmalarında yardımcı olmaya çalıştık. Hem depremin etkilerini azaltmak istedik hem de kafalarındaki sorulara cevap bulmaya çalıştık. Sınav ve tercih süresince öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdik. Bu noktada öğrencilerin en doğru kararı vermelerine yardımcı olmak istedik. Bununla birlikte öğrencilere adaptasyon seminerleri de gerçekleştirdik. Depremin yıkıcı etkileri nedeni ile fuarlarımızı bu yıl Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’de düzenledik. Türkiye geneli 50 bin öğrenciye ulaşarak deneme sınavı yaptık, çok beğenildi’’ dedi.