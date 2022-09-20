Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Fikret Otyam Sergi Salonu’nda Aksu Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimlerinden oluşan serginin açılışını yaptı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyenin Fikret Otyam Sergi Salonu’nda Aksu Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimlerinden oluşan serginin açılışını yaptı.

Antalya’nın başarılı eğitim kurumlarından Aksu Anadolu Lisesi öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergi Muratpaşa Belediyesi Fikret Otyam Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Başkan Uysal’la birlikte okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Muratpaşalıları, sergide yer alan eserleri görmeye davet eden Başkan Uysal, “Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Uysal, serginin açılışının ardından Cuma gününe kadar açık kalacak sergiyi gezdi.