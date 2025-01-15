Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak 3 ay önce ilçeye atanan Cahit Öztürk, eğitime yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Öztürk, Aksu’nun verimli toprakları ile tanındığını ancak tarım sektörü nedeniyle çocukların okuma hevesinin düşük olduğunu ifade etti.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, ilçede 15 bin 200 öğrenciye eğitim verildiğini ve öğretmen açığının olmadığını belirtti. Okullarda eğitim öğretim faaliyetlerinin ideal bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Öztürk, bazı okullarda fiziksel yapısal iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu ancak büyük sorunların bulunmadığını söyledi.

“Topraklar verimli, okuma oranı düşük”

Aksu’nun verimli toprakları ile tanındığını ancak tarım sektörü nedeniyle çocukların okuma hevesinin düşük olduğunu kaydeden Öztürk, “Aksu’nun toprakları oldukça verimli. 3 dönüm serası olan bir aile ’Çocuğum okumasa da olur, ne gerek var. Biz zaten bu seralardan devlet memurluğundan daha çok para kazanıyoruz’ diyor” dedi.

Okumayı sadece devlet memurluğu olarak algıladıklarını ifade eden Öztürk, “Gittiğim okullarda çocuklarla yaptığım görüşmelerde okumayı devlet memuru olarak algıladıkları için gelecekle ilgili çok fazla kaygıları yok. Bizim nasıl olsa seramız var, biz burada çalışırız, yine para kazanırız düşüncesindeler. Okuma hevesi çok az. Velilerin buradaki okullara sahip çıkmasını istiyorum. Kariyer için mutlaka çocukların bir meslekleri olsun. Toprak duruyor zaten burada. Aksu’nun birçok meslek dalındaki gençlere ihtiyacı var. Meslek sahibi olup yine toprağını çalıştırmaya devam edebilirler” diye konuştu.

Okul fiziksel yapıları ve yeni okul ihtiyacı

Aksu’da yeni okullara olan ihtiyacı belirten Öztürk, “Özellikle ilkokul ve ortaokul seviyesinde eksiklikler bulunuyor. Altıntaş yeni bir yerleşim yeri. Burası tamamen bittiği zaman ilk okul ve ortaokula ihtiyacımız olacak. Bakanlıkla yazışmalarımız devam ediyor. Yatırım konusunda olumlu sonuçlar bekliyoruz. Ayrıca, Pınarlı Cumhuriyet, ikili eğitim yapan okulumuz, burası için de yeni bir bina talep ettik. 3 okul yatırımını Aksu için Bakanlığa gönderdik” dedi.

Köy okullarında eğitim ve veli desteği

Öztürk, köy okullarındaki başarıyı da önemseyerek, okulların geliştirilmesinde köy muhtarlarının desteğinin büyük rol oynadığını belirtti. Öğrencilerin eğitimdeki başarısını artırmak için veli katılımının önemli olduğunun altını çizdi.