Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki Eğitim Politika Belgesi kapsamında, Aksu Aysel Akın-Klaus Wagner Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Aksu Vali Ertokuş İmam Hatip Lisesi bahçesinde zeytin fidanı dikimi gerçekleştirdi.
Öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte fidanları toprakla buluşturdu. Zeytin fidanlarının dikimi sırasında uygulamalı olarak eğitim alan öğrenciler, tarım konusunda pratik deneyim kazandı.
Okul Müdürü Tülay Ateş, öğrencilerin tarımsal bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri düzenlediklerini belirtti. Ateş, tarımın önemine dikkat çekerek, öğrencilerin teorik bilgilerini sahada uygulama fırsatı bulduğunu ifade etti.
Etkinlik kapsamında dikilen zeytin fidanlarının, okul bahçesinde bakımının yapılacağı ve öğrencilerin bu sürece dahil edilerek eğitimlerine katkı sağlanacağı belirtildi.
Etkinliğe Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk de katıldı.