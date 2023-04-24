6 Şubat depreminin ardından 11 ilden Antalya’ya gelen depremzede ailelerin çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi.

Aksu ilçesinde bulunan Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde konaklayan ve Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulunda öğrenim gören çocuklar, tesis içerisinde düzenlenen törende bir araya geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğini coşkuyla kutlayan çocuklar, eğitim atölyesi stantlarında birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bayram gösterileri ve çeşitli animasyonların yapıldığı etkinlikte, çocuklar festival tadında bir gün geçirdi. Gün sonunda çocuklara elmalı şeker ve dondurma ikram edildi.

Etkinliğe çocukların ve ailelerin yanı sıra; Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu Müdürü Elif Yıldırım, Ceza ve Tevkif Evleri Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Tesis Müdürü Aykut Ünal katıldı.