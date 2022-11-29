Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu’da içme suyu imalatı yapılan caddeleri sıcak asfalt ile kapladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu’da içme suyu imalatı yapılan caddeleri sıcak asfalt ile kapladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Su Şebeke Dairesi Başkanlığı, Aksu İlçesi Barbaros Mahallesi Toparlar Caddesi’nin eskiyen ve yetersiz kalan içme suyu hattını yeniledi. ASAT ekipleri içme suyu imalatını kısa sürede tamamladı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından ASAT Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri bozulan yollarda asfalt çalışması yaptı. ASAT ekipleri, yaklaşık 2 kilometrelik Aksu Toparlar Caddesi’ne 2 bin 56 ton bitümlü sıcak asfalt döktü. Aksulu vatandaşlar altyapısı tamamlanan cadde ile rahat ve konforlu bir yola kavuştu.