Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesindeki 40 kilometrelik kanalizasyon altyapı çalışmasında sona yaklaştı. 185 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilen proje tamamlandığında, bölge halkı modern ve çevreci bir altyapıya kavuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni yerleşim alanlarında ve hızla artan nüfus yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde altyapı çalışmalarına devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Aksu ilçesindeki Altıntaş, Güzeloba ve Ermenek mahallelerinde kanalizasyon çalışması gerçekleştiriyor. Bölgenin altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik başlatılan çalışma modern ve çevreci bir kentleşme hedefiyle ilerliyor.

2025’in ilk çeyreğinde tamamlanacak

Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Yapım İşleri Şube Müdürlüğü Kontrol Mühendisi Fatih Şahin, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Aksu ilçesi Altıntaş ve Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallelerindeki kollektör ve şebeke hatlarının çalışmalarını 6 ekiple sürdürüyoruz. 40 kilometrelik projenin 30 kilometrelik kısmını tamamladık. Projenin tamamını 2025’in ilk çeyreğinde bitirerek, Lara Atık Su Arıtma Tesislerine bağlayacağız. Böylece Altıntaş ve Ermenek mahalleleri modern bir altyapıya kavuşmuş olacak” dedi.

Altıntaş Mahalle Muhtarı Bilal Çelik, projenin önemine dikkat çekerek, “Mahallemizdeki en büyük sorun altyapı eksikliğiydi. Başkanımızla görüşmemizde, Konyaaltı Belediyesi zamanında nasıl hizmet getirdiyseniz, buraya da aynısını istiyoruz dedik. Başkanımız, Konyaaltı’na ne yaptıysam, Aksu’ya bir fazlasını yapacağım demişti” ifadelerini kullandı.