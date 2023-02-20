Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, deprem bölgesinden ilçeye gelen 289 öğrencinin okula başladığını söyledi.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, deprem bölgesinden ilçeye gelen 289 öğrencinin okula başladığını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olup 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin Antalya’nın Aksu ilçesine gelen depremzede vatandaşların öğrenim çağındaki çocuklarının okullara kayıt işlemi tamamlandı. Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçen, öğrencilerin ders başı yaptığını ifade etti.

Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Antalya sosyal tesislerinde açılan okul öncesi sınıfta 22 öğrencinin eğitime başladığını kaydeden Gökçen, “ Necati Başkırt İlkokulu Müdürlüğüne 101 öğrenci, ortaokuluna 61 öğrenci ve diğer 14 okullarımıza 37 öğrenci, 11 ortaokula 29 öğrenci, 5 lisemize 39 olmak üzere toplamda 289 öğrencinin nakli alındı. Bölgemizde otel ve tesislere yerleştirilen depremzede vatandaşlarımızla görüşme yapmak üzere 18 rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenimiz görevlendirildi. Bu güne kadar 241 aileye danışmalık hizmeti verildi . Nakil gelen öğrencilerimizin okul forma ve kırtasiye ihtiyaçları giderildi. Ders kitapları temin edildi ” şeklinde konuştu.