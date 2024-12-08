Isparta’nın Aksu ilçesi modern sağlık tesisine kavuşacak. İlçede 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Isparta’nın Aksu ilçesinde 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma öncesinde konuşan Vali Abdullah Erin, temeli atılan Entegre Devlet Hastanesi’nin ilçede uzun zamandır özlenen bir hizmet olduğunu ifade ederek, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu başta olmak üzere hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen milletvekillerine, il sağlık müdürlüğüne, Aksu Kaymakamlığına ve Belediyesine teşekkür etti.

“Aksu ilçemiz çok kısa süre içerisinde bir devlet hastanesine kavuşmuş olacak”

Vali Erin açıklamasının devamında, “İlçelerimizin tamamında sağlık hizmeti sunan kuruluşlarımız var. Aksu ilçemiz de çok kısa süre içerisinde bir devlet hastanesine kavuşmuş olacak, bugün hep birlikte temelini atacağız. Kazasız belasız en hızlı şekilde tamamlamak için yüklenicimiz de elinden geleni yapacak. Aksu’muz da hak ettiği bir sağlık tesisine inşallah kavuşmuş olacak. Şu anda Aksu ilçemizden çok kıymetli bacılarımız, hemşehrilerimiz törene yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu da bu hizmetin Aksu ilçemize yapılmasının ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Ardından dualar eşliğinde hastanenin temeline beton dökme işlemi gerçekleştirildi.