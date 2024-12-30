Isparta’nın Aksu ilçesinde bulunan Zindan Mağarası, kış sezonu nedeniyle ziyarete kapatıldı.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, Aksu Zindan Mağarası’nın, Aksu Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümeni’nin 18.12.2024 tarihli ve 22 sayılı kararıyla, 23.12.2024 tarihinden itibaren kış sezonu nedeniyle ziyarete kapatıldığını söyledi. Zindan Mağarası, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, kış sezonunda bakım ve koruma çalışmaları yapılacağı belirtildi. Mağaranın tekrar ziyarete açılacağı tarih, yetkililer tarafından ilerleyen günlerde duyurulacağı öğrenildi.