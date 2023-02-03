Erzincanlı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Erzincanlı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Vakıflar Genel Müdürlüğüne atandı. Kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinde önemli spor yatırımlarına imza atan Sinan Aksu, Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini yürüten Burhan Ersoy’un emekli olması üzerine bu göreve atandı.

Vakıflar Genel Müdürü olarak atanan Sinan Aksu 1980 yılında Ankara’da doğdu ve aslen Erzincan Karakayalıdır. Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesini bitiren Aksu, 2002 yılında Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında kamudaki meslek hayatına TBMM’de başlayan Aksu, sırasıyla Milletvekili Danışmanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı, Başbakan Müşavirliği ve 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

30 Mart 2015 tarihinde GSB Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürü olarak atanan Aksu 20.07.2018 tarihine kadar bu görevde bulundu. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü görevini yürütürken gençliğin hizmetindeki projelerde yer alan Aksu, 2016 yılında düzenlenen 1. Hizmetkâr Liderlik Zirvesinde yılın hizmetkâr bürokratı seçildi. 20.07.2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Aksu, Bu görevde bulunduğu süre içerisinde Gençlik Spor Bakanlığının Erzincan’da yaptığı çalışma ve yatırımlarda önemli rol oynadı.

Kamu yararına birçok vakıf ve dernekte mütevelli heyeti başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği yapan Aksu evli ve iki çocuk babasıdır.

Sinan Aksu’nun Vakıflar Genel Müdürü olarak atanması memleketi Erzincan’da sevinçle karşılandı.