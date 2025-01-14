Antalya’da Aksu Uçak Bakım Lisesi, Türkiye’nin en prestijli mesleki ve teknik Anadolu liseleri arasına girdi. Okul Müdürü Haldun Çevik, okulun havacılıkta “Eğitim Elçisi” görevini üstlendiğini söyledi.

Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye’nin en seçkin mesleki ve teknik Anadolu liseleri (MTAL) arasına girmeyi başardı. Hem eğitim kalitesi hem de sektördeki başarılarıyla dikkat çeken okul, Avrupa’da tek başına staj eğitimi projelerini yürütecek okul ünvanını kazanarak, uluslararası alanda da önemli bir yer edindi. Okul Müdürü Haldun Çevik, okulun havacılıkta eğitim elçisi görevini üstlendiğini, 148 okul arasından 8 okuldan biri olduklarını belirtti.

148 okul arasından seçilen 8 okuldan birisi

Türkiye’nin önde gelen havacılık teknik okullarından birisi olduklarını belirten Çevik, "9. yılımızda, havacılık eğitimi veren bir kurum olarak geldiğimiz nokta gerçekten çok önemli. Şu an, ülkemizin ve Avrupa’nın en önde gelen havacılık teknik okullarından biriyiz. Türkiye Ulusal Ajansı, 148 okul arasında bizi seçti ve sadece 8 okuldan biri olduk” dedi. Çevik, “Artık projelerimizi kendimiz yapacağız ve öğrencilerimiz 5 yıl boyunca Avrupa’da hiçbir ücret ödemeden staj yapma imkânı bulacaklar. Bunun yanı sıra öğretmen eğitimi, öğrenci eğitimi ve havacılık okullarıyla projeler geliştireceğiz. Okulumuz, artık Türkiye’nin ‘Havacılıkta Eğitim Elçisi’ konumunda. Bu başarıda emeği geçen, gece gündüz demeden çalışan öğretmen arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.