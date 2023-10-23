Hükümet Konağı ve Millet Bahçesi projesi çerçevesinde yapımına devam edilen Aksu Merkez Cami’nin içinin tefrişatı hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık tarafından yaptırılacak.

Aksu Belediyesinde, hayırsever işadamı Şahin Harun Kırbıyık ile Aksu Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Musa Burunsuz arasında imzalanan protokol töreninde konuşan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, "Aksu’muz için çok önemli olan Hükümet Konağımızın ve Millet Bahçemizin inşaatı tamamlandı. Merkez Camimizin ise dış inşaatı bitirildi. Camimizin içini tamamlamak için hayırsever iş adamımız Şahin Harun Kırbıyık ile Aksu Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz arasında bir protokol imzaladık. İlçemizin merkezini oluşturacak olan bu bölge bizim için çok değerli. Camimizin tamamlanmasında bizlere destek olan Şahin Harun Kırbıyık’a çok teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin" dedi.

"Desteğe hazırız"

Aksu Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Musa Burunsuz ile protokole imza atan Kırbıyık Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş adamı Şahin Harun Kırbıyık ise “Bu bölge bizim bölgemiz. Bölgemiz için her zaman bir şeyler yapmaya, sizlere destek olmaya hazırım. Camimizin içini tamamlayarak, ibadete açacak olmak benim için de önemli. Camimiz şimdiden bölgemize hayırlı olsun” dedi.