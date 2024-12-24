Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesi Çamköy ve Atatürk mahallelerinin içme suyu hatlarını yeniliyor. Aksu genelinde başlatılan ve 132 milyon TL yatırım bedelli projeyle bölge halkı sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerde yaşayan vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Aksu ilçesi Çamköy ve Atatürk mahallelerinde sık sık arızalar meydana gelen ve eskiyen şebeke borularını yenilemek için altyapı çalışması gerçekleştiriliyor.

35 mahalleye 280 bin metre içme suyu hattı

ASAT Genel Müdürlüğü yetkilileri, 2019 yılından yana Aksu’da 35 mahallede 280 bin metre içme suyu iletim hattının döşeme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Halen Çamköy ve Atatürk mahallelerinde içme suyu çalışmalara devam edildiğini belirten yetkililer, projenin toplam yatırım bedelinin 132 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı.