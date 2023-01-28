Antalya’da Cuma günü sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden fırtına ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’da Cuma günü sabah saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden fırtına ve sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Cuma akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, ilçede maddi hasara yol açtı. Kemerağzı Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 2 bin metrekarelik kapalı pazar yerinin çatısı çöktü, park halinde bulunan iki tur minibüsünde ise maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye tarafından araçlar bulundukları yerden çıkarıldı. Felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Cuma günleri pazarın kurulduğu alanda çatının akşam saatlerinde çökmesi, can kaybını önledi. Aksu Belediyesi ekipleri, çöken çatıyı sabah saatlerinden itibaren kaldırmaya başladı.

Kurşunlu Mahallesi’nde gece başlayan dolu yağışı, az sayıda serada hasara yol açtı. Vatandaşlar bahçelerine yağan dolu yağışını cep telefonlarıyla kayda aldılar. Bazı seralarda hafif su taşkınları yaşanırken, yeşillik ekili bir seranın demirleri ve plastik örtüsü de zarar gördü.