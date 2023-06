Göreve geldiği ilk günden bugüne kadar her alanda olduğu gibi gençlere ayrı bir önem veren Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Şanlıurfa’yı gerek Türkiye’de gerekse de Avrupa ve dünyada temsil eden kanocuları unutmadı.

Aksoy, kano sporu ve sporcuların rahat bir alanda gerek antrenman gerekse müsabakalara hazırlanmaları için geçtiğimiz aylarda başlattığı kayıkhane inşaatında çalışmalar sürüyor. Aksoy, özellikle gençleri spora yönlendirmek ve gençleri sporla tanıştırmak için spor her alanında desteklerini vermeye devam ediyor. Başta futbol olmak üzere sporun her alanında ilçeyi gururla temsil etmeleri ve düzenlenen müsabakalarda başarı elde etmeleri için sporculara ve spora büyük destek vermeye devam ediyor. Bozova ilçesinde daha önce kurulan kano takımına her spor branşında olduğu gibi destek verme adına Çatak Tesisleri yanı başında geçtiğimiz aylarda inşasına başlattığı kayıkhane inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Aksoy’un spora ve sporculara verdiği destekle bugüne kadar birçok spor dalında ilçedeki sporcular büyük başarı elde etti. Sportif faaliyetlerle ilgili olarak açıklamada bulunan Aksoy, “Gençlerimiz rahatlıkla spor yapabilecekleri alanları oluşturmak geleceğin sporcularını ilçemizde yetiştirmek adına gerek şahsım gerekse belediye olarak bugüne kadar onlarca spor tesisimizi gençlerimize kazandırdık. Gençlerimiz spor yaparak özellikle kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri adına spor tesislerimizi ilçemize ve gençlerimize kazandırmaya devam ediyor. En son olarak ilçemizi ve ilimizi gururla temsil eden kanocu sporcularımıza antrenman ve dinlenebilecekleri bir tesisi de kendilerine kazandırmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz. Yakın zaman da bu tesisimizi tam tamamlayarak sporcularımızın hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden bu tesisin ilçemize sporcularımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.