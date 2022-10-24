Cenaze programına Aksoy ailesinin yakınları, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, gazeteciler ve çok sayıda sevenleri katıldı.

İİBF’den “21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi”

İİBF’den “21. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi”

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın sorumlusu olarak görev yapan Serdar Aksoy eşi Figen Aksoy’u (55) kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Uzun süredir amansız hastalıkla mücadele eden Aksoy, Pazar akşamı gözlerini hayata yumdu. Figen Aksoy’un naşı Bedrettin Camii’nde ikindi namazına mütakip Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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