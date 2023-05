Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimleri için cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek gezilerini sürdürüyor.

Aksoy, seçime kısa bir süre kala merkez ve kırsal mahallelerde 14 Mayıs’ta yapılan seçimler sonrasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan seçimde gösterilen destekten dolayı hem teşekkür hem de 28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için esnaf ve vatandaşlardan destek istedi. Bozova merkez ve kırsal mahallelerde yapılan destek turunda, sıkılmadık el çalınmadık kapı bırakmayarak tüm vatandaşlarla bir araya gelen Aksoy, gönüllere dokunmaya devam ediyor.

“Yola devam demek için reise destek”

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ‘Türkiye yüzyılı’ sloganı ile 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi için seçim çalışmalarını sürdürüyor. Aksoy, esnaf ve vatandaşlardan destek isteyerek, “İstikrar için, Türkiye yüzyılı için hep birlikte Türkiye olmak için Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde reise tam destek verelim. Destek için sahadayız. Gönül birliği ile yeni Türkiye’nin yüzyılını oluşturmak için Cumhurbaşkanımız, reisimiz için her zaman olduğu gibi bugünde, yarında halkımızın teveccühlerini alarak desteklerini alarak 28 Mayıs’ta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a her zamankinden daha fazla destek vererek yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Halkımızın verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam her şey Türkiye’nin yeni yüzyılı için, hep destek tam destek” ifadelerini kullandı.