Tozoğlu’nun cenaze namazına ailesi, yakınları, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu (35), aort damarında yırtık meydana gelmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gökhan Tozoğlu için ikindi namazını müteakip merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tozoğlu’nun annesi ve eşine taziyelerini iletti. Tozoğlu’nun cenazesi kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı’nda defnedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden partisinin Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu’nun cenazesine katıldı.

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