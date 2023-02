Depremin vurduğu Osmaniye’ye gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremzedeleri hastanede ziyaret etti.

Akşener, Rahime Hatun Mahallesinde çöken aile apartmanında annesini, babasını ve ablasını kaybeden Muhammet Mustafa Topak’ı hastanede ziyaret etti. Enkazdan 8 saat sonra çıkarılan Topak ile sohbet eden Akşener, lise öğrencisinin velisi olmayı teklif etti. Dayısının onayıyla Akşener, depremde ailesini kaybeden Topak’ın anneannesi olduğu söyleyerek, “Artık bana Meral anneanne diyeceksin’ dedi.

“Bir bütün halinde Türkiye burada”

Hastanede diğer yaralıları ziyaret eden Akşener, hastane önünde yaptığı açıklamanın bir bölümünde, “Yaralılarımıza Allah’tan şifa diliyorum. İnşallah ‘Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz.’ diyerek bu afetin altından hep birlikte kalkacağız. Türkiye’nin her tarafından yaşayan her bir vatandaşımızın kalbi buralarda atıyor. Ben sadece eksiğin ne olduğunu görmek için buradayım. Bunları görüp ilgi yerlere iletip, çözüm olmasını sağlıyorum. Türkiye’nin deprem vurmuş her ilinde milletvekili, gençlik kollarından arkadaşlarımız bulundu. Biz Türkiye’nin büyük bir sivil toplum örgütü haline dönüştük. Siyasi partinin dışında, sivil toplum örgütü haline dönüştük. AFAD’ın, valiliklerin, kaymakamlıkların bilgisi dahilinde yurdun pek çok noktasında yaşayan kardeşlerimiz sizlere iletilmesi için bizlere yardım gönderiyor. Biz sadece o iletme işlemini yapıyoruz. Doğru yerlere varmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çok sayıda gönüllü arama kurtarma işlemi için bize geldiler. Biz yine devletimizin bilgisi dahilinde bunları dağıttık. Bir bütün halinde Türkiye burada” dedi.

Osmaniye’de ziyaretlerinin ardından Akşener, depremin etkilediği noktalardan biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesine hareket etti.