İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da efelerin geleneksel zeybek oyunuyla karşılandı. Akşener, "Milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya’da partililerle buluştu, Kütahya Belediye Başkan adayını açıkladı. Akşener, yaptığı konuşmada, "Yerel seçimlerden başlayarak bu ülkenin üçüncü bir seçeneğini yani İYİ Parti’yi milletimizin tercihine sunmak üzere yeniden kuruluş ayarlarımıza döndük. Çünkü biz onun için kurulmuştuk. Eğer belediyelerimizde doğru ulaşabilirsek, milletimize ulaşabilir, kendimizi anlatabilirsek, ben iddia ediyorum aday olmuş arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu milletimizin tensipleriyle, teveccühüyle kazanacaklar. Hırsızlık yapmadan, yandaş kayırmadan, kendisini zenginleştirmeden, çaldırmadan, ahlaklı davranarak, İYİ Parti belediyeciliği ve sosyal belediyeciliği hayata geçirerek örnek olacak arkadaşlarımız. Biz inşallah İYİ Parti olarak bu hür ve müstakil olarak girdiğimiz belediye seçimlerinde Allah’ın izni, inşallah nasibi, milletimizin teveccühüyle adaylarımız belediyeleri alacak ve biz o belediyelerde öncelikle helal kazancın ne kadar önemli olduğunu ve ’iyi’ belediyeciliğin nasıl olduğunu milletimize göstereceğiz" diye konuştu.

Akşener, İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayının Kütahyaspor kulüp başkanlığı görevini yürüten Ahmet Tekdemir olduğunu belirtti.