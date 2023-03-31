Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Akşemseddin Hazretleri’nin babasının Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan kabri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası ve İstanbul’un manevi fatihi Akşemseddin’in babası Şeyh Hamza’nın kabri, Samsun’un Kavak ilçesinde Soğuksu Mahallesi’nde bulunuyor. Kavak ilçesine gelen misafirlerin sıklıkla uğradığı yer olan Şeyh Hamza’nın kabri Kavak Belediyesi tarafından yapıldı. Soyu 15. batında Hazreti Ebubekir’e ulaşan ve ömrünü Kavak’ta insan yetiştirmekle geçiren Şeyh Hamza, 1456 yılında vefat etti ve Soğuksu Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi. Ancak savaşlar, toplumsal olaylar ve doğal afetler sebebiyle zarar görerek zamanla unutulur hale gelen mezar, Samsun Müze Müdürlüğü’nde arkeolog ve sanat tarihçisi Emine Yılmaz’ın belgelerden yola çıkarak yaptığı araştırması sonucu bulundu. Mezarın ortaya çıkmasından sonra Kavak Belediyesi tarafından yaptırılan Şeyh Hamza’nın kabri, ilçeye gelen misafirlerin öncelikli ziyaret yerleri arasında yer alıyor.