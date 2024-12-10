Antalya’nın Akseki ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından "Antalya-Akseki 2. Etap Boğaz Mahallesi 126 Adet Konut Projesi" kapsamında inşa edilen konutların hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akseki’nin Boğaz Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2022 yılında başlatılan çalışmaların tamamlandığı bildirilirken, bu kapsamda 1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen kurada hak sahipleri belirlendi.

Konutlar 12 bloktan oluşuyor

12 bloktan oluşan konutlarda; 90 adet 2+1, 36 adet 3+1 konutların yanı sıra 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi de bulunuyor. Akseki ilçesinde 2018 yılında TOKİ tarafından 26 bloktan oluşan 409 daire, cami, sosyal tesis ve ticaret merkezi inşa edilmişti.