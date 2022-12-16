Akseki ilçesinde 2018 yılında TOKİ tarafından 26 bloktan oluşan 409 daire, cami, sosyal tesis ve ticaret merkezi inşa edilmişti.

‘Falezler bizim evimiz’ projesine 156 bin liralık hibe

‘Falezler bizim evimiz’ projesine 156 bin liralık hibe

Konutların yapımını üstlenen inşaat firması şantiye şefi Adil Yiğiter, 2. etap TOKİ konutlarının yapımına başlandığını söyledi. Toplam 126 konutun yapılacağını belirten Yiğiter, “Akseki’nin Boğaz Mahallesi’nde yapılacak konutlar 12 bloktan oluşacak. 90 adet 2+1, 36 adet 3+1 konut, 1 adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesinden oluşan 2. etap toplu konut inşaatı çalışmaları başladı. Çalışmalar 2023 yılı sonunda tamamlanarak teslim edilecek” diye konuştu.

Antalya’nın Akseki ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2. etap konutların inşaatına başlandı.

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