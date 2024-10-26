Antalya’nın Akseki ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Akseki merkez Demirciler Mahallesi Ortayer mevkiinde tarım arazisinde saat 19.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında tarlanın bitişiğinde bulunan bir bağ evi de hasar gördü. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Akseki Belediyesine ait arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.