Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki’de mezarlık hizmetlerini daha iyi şartlarda sunabilmek için Demirciler Mahallesi Mezarlığı’na 350 metrekare kapalı alana sahip Mezarlık Hizmet Binası inşa ediyor. Binada 2 adet gasilhane, 1 adet morg, taziye odası gibi birimler yer alacak.

Kasım ayı içerisinde Akseki’de yapılan ilçe buluşmasında Başkan Muhittin Böcek’in Aksekili muhtarlara sözünü verdiği Mezarlık Hizmet Binası’nın yapımına başlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle 350 metrekare kapalı alanı olan Mezarlık Hizmet Binası’nda 2 adet gasilhane, 6 cenazelik morg ünitesi, 1 adet taziye odası, danışma, bay ve bayan hoca odası, personel odası, bekleme salonu, tuvaletler, otoparklar ve depolar yer alacak.

Akseki İlçe Hizmetleri Şube Müdürü Olcay Şimşek Kurnaz, Akseki’de yetersiz kalan cenaze hizmetlerini daha modern şartlarda gerçekleştirmek için başlatılan projenin kısa sürede bitirilerek hizmete alınmasının planlandığını söyledi. Aksekili muhtarlar ve vatandaşlar da hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.